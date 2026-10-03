العراق: نقل مليوني برميل من النفط الخام إلى خارج مضيق هرمز

أعلنت شركة ناقلات النفط العراقية أنها "نقلت مليوني برميل من النفط الخام العراقي" على متن ناقلة عملاقة إلى "خارج مضيق هرمز".



ووصفت الشركة العملية بأنها الأولى "من نوعها منذ عقود".

