واشنطن تطرد عضوين من الوفد الإيراني إلى الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة "طردت" عضوين من الوفد الإيراني الذي شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بعد تجاهلهما أمرا بمغادرة البلاد.



وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس إن "عضوين إضافيين من الوفد الإيراني تبين أنهما لا يزالان موجودين في نيويورك بعد فترة طويلة من انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الآن تم طردهما من الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو "جاد في ما يقول".



وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الخارجية كانت قد طلبت من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووفده مغادرة البلاد الاثنين، ولجأت إلى طرد العضوين المذكورين بعد أن علمت من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بأنهما لا يزالان في البلاد الجمعة.



ووفقا لموقع "أكسيوس"، غادر أحد عضوي الوفد ليل الجمعة، بينما غادر الثاني صباح السبت.

