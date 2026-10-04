مارين لوبان تؤكد أن لديها "ملء الثقة" بحليفها بارديلا المتهم بالإدلاء بتعليقات معادية للسامية

أعربت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، السبت، عن ثقتها الكاملة بحليفها الأبرز جوردان بارديلا، بعد نشر موقع إخباري محادثات منسوبة إليه تعود لعام 2013 وتتضمن تعليقات معادية للسامية.



وقالت لوبان في تصرح مقتضب لصحيفة لاتريبون ديمانش: "لدي ملء الثقة بجوردان".



ونفى بارديلا المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء في حال فوز لوبان بالرئاسة، هذه المزاعم.



وكانت لوبان قد دافعت بشدة عن بارديلا الأسبوع الماضي بعد نشر موقع "ميديا بارت" المزاعم لأول مرة الاثنين.

