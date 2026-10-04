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زعيم كوريا الشمالية أشرف على إطلاق صاروخ بالستي يستخدم الذكاء الاصطناعي

أخبار دولية
2026-10-03 | 23:33
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زعيم كوريا الشمالية أشرف على إطلاق صاروخ بالستي يستخدم الذكاء الاصطناعي
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زعيم كوريا الشمالية أشرف على إطلاق صاروخ بالستي يستخدم الذكاء الاصطناعي

أفادت وسائل إعلام رسمية الأحد، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف برفقة ابنته على إطلاق صاروخ بالستي يُزعم أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي.
     
وكانت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، قد أعلنت أن الصاروخ الذي أُطلق السبت "قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض، وقد دُمجت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي"، بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. 
     
ورصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق الصاروخ من منطقة محيطة بمدينة وونسان الساحلية الشرقية في وقت مبكر من صباح السبت، مشيرا إلى أنه قطع مسافة تزيد عن 700 كيلومتر. 
     
وقال كيم عقب إشرافه على عملية الإطلاق إنه "من خلال تجربة الإطلاق اليوم، أظهر جنود الصواريخ الاستراتيجية مؤهلاتهم المهنية وجاهزيتهم لشن هجوم مضاد بشكل كامل"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية. 
     
وأضاف "علينا مواصلة جهودنا المسؤولة بلا توقف لنجعل العدو يدرك بشكل دائم ومتكرر مدى اعتمادية وسائلنا الهجومية الاستراتيجية وفتكها". 
     
وأظهرت صور نشرتها الوكالة الكورية صاروخا ينطلق نحو السماء وسط وهج من اللهب البرتقالي. 
     
كما أظهرت صورة أخرى كيم مبتسما وإلى جانبيه ابنته "جو آي" وزوجته ري سول جو" التي بدت وهي تصفق احتفالا. 
     
 

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