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اختفاء طائرة إسعاف جوي تقل ستة أشخاص قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة

أخبار دولية
2026-10-03 | 23:34
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اختفاء طائرة إسعاف جوي تقل ستة أشخاص قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة
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اختفاء طائرة إسعاف جوي تقل ستة أشخاص قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة

أطلق خفر السواحل الأميركي السبت عملية بحث عن طائرة إسعاف جوي فُقد أثرها أثناء قيامها برحلة من برمودا إلى بوسطن وعلى متنها ستة أشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون.
     
وذكر خفر السواحل عبر منصة "اكس" أن سفنا وطائرات تشارك في البحث عن الطائرة من طراز "غولف ستريم جي 100" قبالة سواحل نانتاكيت بولاية ماساتشوستس. 
     
وفُقد الاتصال بالطائرة التي تشغلها شركة "لاتيتيود إير أمبيولنس" ومقرها كندا قرابة الساعة 1,30 فجرا (15,30 ت غ)، وفق ما صرح المتحدث باسم الشركة كلارنس توغريتز لوكالة فرانس برس.
     
وقال توغريتز: "كان على متن الطائرة طياران واثنان من الطاقم الطبي ومريض برفقة أحد أفراد عائلته"، مضيفا أنه لا يملك معلومات أخرى حول جهود الإنقاذ. 
     
وتشير بيانات الموقع الإلكتروني للشركة إلى أنها تمتلك أسطولا يضم 10 طائرات وتقدم خدمات الإجلاء الطبي وإعادة المرضى إلى أوطانهم من أي مكان في العالم.

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