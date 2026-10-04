المستشار الألماني يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة مسبقا

وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد إلى كييف في زيارة لم يُعلن عنها من قبل، بحسب ما أفادت مصادر غير حكومية في برلين وكالة فرانس برس.



وقالت المصادر إنّ ميرتس، الذي تعدّ بلاده واحدة من أكبر الداعمين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ترافقه وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش.