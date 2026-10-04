ترامب يلوّح بقرب اتخاذ قرار بشأن إيران

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقرب اتخاذ قرار بشأن إيران، وسط تصاعد الحديث في واشنطن عن احتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد طهران.



وقال ترامب للصحافيين قبيل مغادرته البيت الأبيض إلى أوهايو إن لديه قراراً سيتخذه بشأن إيران، مضيفاً أن أمام طهران خيارين: الطريق السهل أو الطريق الصعب.





















