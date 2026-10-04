واشنطن تدعو إلى ضبط النفس على خلفية النزاع في إثيوبيا وقمّة مصغّرة متوقعة في مصر

دعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس والحوار في القرن الإفريقي، حيث تتهم إثيوبيا دولا مجاورة بدعم التمرّد في إقليم تيغراي (شمال)، في وقت من المتوقع أن يجتمع قادة إريتريا ومصر والصومال وقائد الجيش السوداني في مصر الأحد، على وقع هذه التطورات.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ "التوترات الحدودية المتنامية بين إثيوبيا وإريتريا قد تؤثر على المنطقة بأكملها. ولا يمكن للقرن الإفريقي أن يتحمّل صراعا عسكريا آخر وأزمة إنسانية".



وأضافت: "نحثّ بشدة إثيوبيا وإريتريا على احترام سيادة جيرانهما وسلامة أرضيهم، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة إلى الحوار".

