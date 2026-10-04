وزير الخارجية الإيراني: الحرب والعقوبات لن تجدي نفعا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع بين طهران وواشنطن، وذلك في وقت وصلت فيه المحادثات لوقف الحرب في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود.



وقال عراقجي خلال لقائه سفراء دول أجنبية: "لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة"، مضيفا "إن اختار أعداؤنا مجددا طريق المواجهة العسكرية، فسيكون ردنا أقوى من ذي قبل ولكن إن فضلوا المسار الدبلوماسي، فإننا ما زلنا مستعدين للتوصل إلى حلّ مشرّف وعادل".



وشدد عراقجي على أن "المفاوضات القائمة على العدل والإنصاف وحدها ستتيح التوصل إلى حلّ لإنهاء هذا النزاع والعدوان غير القانوني وغير العادل على إيران".