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هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

أخبار دولية
2026-10-04 | 04:47
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هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
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هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة أُصيبت بـ"مقذوف مجهول" في مضيق هرمز.
     
وقالت الهيئة في بيان أوّلي، إن السفينة "أُصيبت بمقذوف مجهول، ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات".
     
وأوضحت أن أفراد الطاقم سالمون، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، لا سيما بشأن تاريخ الحادث أو العلم الذي ترفعه السفينة، أو ما إذا كانت ناقلة نفط أم غاز طبيعي مسال.

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