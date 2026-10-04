تصاعد الهجمات الروسية على كييف تزامنا مع وصول ميرتس في زيارة مفاجئة

قصفت روسيا جسرا في كييف الأحد بعيد وصول المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى العاصمة الأوكرانية في زيارة مفاجئة لإظهار الدعم الأوروبي لأوكرانيا في مواجهة تصاعد الهجمات الروسية.ودوت صفارات الإنذار في أنحاء كييف، داعية السكان إلى الاحتماء، بعد وقت قصير من وصول ميرتس وسط إجراءات أمنية مشددة، مع تحذيرات من اقتراب طائرات مسيّرة هجومية روسية.وأكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بعد ذلك أن ضربة ألحقت أضرارا بسطح الطريق على الجسر الشمالي، وهو أحد عدة جسور تربط بين شرق المدينة وغربها فوق نهر الدنيبر وتعرضت لهجمات في الأيام الأخيرة.وأظهرت صور نُشرت على منصات للمراسلة ما بدا أنه صاروخ يرتطم بالجسر، مطلقا كرة من اللهب في الهواء.وقال كليتشكو إن كييف، التي بقيت إلى حد كبير بمنأى عن الدمار الذي لحق بالمناطق القريبة من خطوط الجبهة خلال نحو خمس سنوات من النزاع، ينبغي أن تكون الآن في حالة تأهب بسبب تصاعد الهجمات.وطالت سلسلة من الهجمات المتواصلة على مدار الساعة مناطق سكنية ومحطات وقود ومدارس وبنى تحتية للسكك الحديد والاتصالات.وقال ميرتس إن أوكرانيا "تحتاج دعمنا في الأسابيع المقبلة".وأضاف: "إن لم توقَف روسيا، ستتجه آلتها العسكرية إلينا عاجلا أم آجلا".