متحدث باسم الجيش: إيران ستزيد مدى صواريخها

أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا أن طهران ستزيد مدى صواريخها في أعقاب الحرب مع الولايات المتحدة، وذلك نظرا لأن القوات الأمريكية تتمركز الآن على مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية.



وأضاف لوكالة أنباء فارس "لقد خلصنا خلال هذه الحرب إلى ضرورة حتمية لزيادة مدى صواريخنا، وقد بدأنا بالفعل في اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه".