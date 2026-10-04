المتحدث باسم الخارجية الإيراني: طهران أبلغت الوسطاء موقفها من الرد الأميركي على خطتها

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن طهران أبلغت الوسطاء موقفها من الرد الأميركي على خطتها.وقال بقائي: "مسألة عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية لم تناقش".