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تعيين مدير الاستخبارات الأميركية مسؤولا للذكاء الاصطناعي لمنع التنظيم المفرط للقطاع

أخبار دولية
2026-10-04 | 06:30
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تعيين مدير الاستخبارات الأميركية مسؤولا للذكاء الاصطناعي لمنع التنظيم المفرط للقطاع
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تعيين مدير الاستخبارات الأميركية مسؤولا للذكاء الاصطناعي لمنع التنظيم المفرط للقطاع

أعلن رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون لصحيفة وول ستريت جونال أنه سيتولى قيادة فريق عمل جديد معني بالذكاء الاصطناعي كلفه البيت الأبيض تقييم مخاطر هذا القطاع التكنولوجي وفرصه، مع منع فرض تنظيمات مفرطة تقيّد الابتكار.

وأمام "قوة الذكاء الفائق" بحسب التسمية التي أطلقها ترامب على الذكاء الاصطناعي، مهلة 120 يوما لرفع تقرير حول مخاطر هذه التكنولوجيا والفرص التي توفرها، وفق ما أفادت الصحيفة السبت.

وقال كلايتون "طلب الرئيس تشكيل مجموعة تضمن تنفيذ ما يقوله تماما... بأن نبقى في الصدارة في مجال الذكاء الفائق وأن توضع مصالح الشعب الأميركي في الطليعة".

وأشار إلى "مخاطر كبيرة إذا لم نكن الأوائل".

وأوضح "إن لم نكن الأوائل، فهذا يزيد المخاطر المعروفة وغير المعروفة، وخصوصا من جانب خصومنا. أن نكون الأوائل يمكّننا من التصدي بشكل أكبر لهذه المخاطر لصالح الشعب الأميركي".

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