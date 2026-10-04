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إسرائيل تستأنف أعمال مشروع "سوفا 53" في ريف القنيطرة الجنوبي
أخبار دولية
2026-10-04 | 06:35
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إسرائيل تستأنف أعمال مشروع "سوفا 53" في ريف القنيطرة الجنوبي
استأنفت إسرائيل أعمال مشروع سوفا 53 حسبما نقلت وسائل إعلام سورية، وذلك غرب قرية العشة وبلدة الرفيد في بريف القنيطرة الجنوبي، حيث دخلت صباح اليوم آليات هندسية عدّة، وبدأت بأعمال الحفر ورفع السواتر الترابية وحفر الخنادق.
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