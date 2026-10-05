صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل حرب إيران

تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، وفق بيانات صادرة عن شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية.



وللمرة الأولى منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على إيران في أواخر شباط/فبراير، ارتفع متوسط الشحنات الأسبوعية لعدة أيام متجاوزا معدل ما قبل الحرب والبالغ 18 مليون برميل يوميا.