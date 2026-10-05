البرازيل تتجه إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية وبولسونارو يحقق مفاجأة بتجاوزه لولا

تصدر السناتور اليميني فلافيو بولسونارو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية الأحد، متجاوزا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن المنافسة المحتدمة بينهما انتقلت إلى جولة إعادة مقررة بعد ثلاثة أسابيع بعد فشلهما في تحقيق الغالبية المطلوبة للفوز.



وخالفت النتيجة المفاجئة توقعات استطلاعات الرأي التي كانت تشير إلى تقدم لولا، حيث حصد فلافيو بولسونارو 47% من الأصوات مقابل 45% للرئيس الحالي.



وحقق المحافظون مؤخرا انتصارات متتالية في أميركا اللاتينية بتشجيع ودعم من ترامب، غير أن انتقال أول قوة اقتصادية في المنطقة إلى اليمين سيشكل نقطة تحول مدوية.



كما شملت نتائج الانتخابات سلسلة انتصارات ساحقة لليمين في البرلمان، في انتكاسة هائلة للولا الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسية رابعة لتعزيز إرثه.



وقال الرجل البالغ 80 عاما "أعترف بأنني كنت مقتنعا بأنني سأفوز في الجولة الأولى. المباراة على وشك أن تبدأ، ونحن الآن في الوقت الإضافي. وفي الوقت الإضافي، سنكسب تأييد الشعب البرازيلي".



وأضاف: "أنا بارع جداً في مراحل خروج المغلوب".