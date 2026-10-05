أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة جوية بريطانية

أخبار دولية
2026-10-05 | 00:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة جوية بريطانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة جوية بريطانية

أكد البنتاغون، تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز "بي-1" من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث تسببت حادثة غامضة بعمليات إجلاء للمناطق المحيطة بالقاعدة.

وقال بيان صادر عن مسؤول في البنتاغون: "بإمكاننا الآن التأكيد أن جميع القاذفات الأميركية التي كانت منتشرة في قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، قد أعيد نشرها إلى قواعدها الأم في الولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن متطلبات أمنية "حالت دون تأكيدنا لتحركات أصولنا وقواتنا في الوقت الفعلي".

وكانت الشرطة قد استُدعيت إلى القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنكلترا الأحد الماضي بعد أن أبلغ مزارع محلي عن ثلاث شاحنات صغيرة تسد الطريق ونشاط مريب لمجموعة من الرجال في الموقع.

أخبار دولية

المتحدة

قاذفاتها

قاعدة

بريطانية

LBCI التالي
الجيش الإثيوبي يسيطر على عاصمة تيغراي ودول الجوار تدعو إلى حل سلمي
البرازيل تتجه إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية وبولسونارو يحقق مفاجأة بتجاوزه لولا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-10-01

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية في تحقيق بشأن قاعدة جوية

LBCI
أخبار دولية
2026-09-27

الشرطة البريطانية تستدعي فريق إبطال متفجرات بالقرب من قاعدة جوية

LBCI
آخر الأخبار
16:36

وول ستريت جورنال عن البنتاغون: القاذفات الأميركية التي كانت في قاعدة فيرفورد أعيد نشرها داخل الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2026-09-27

تكليف شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بالتحقيق في حادثة قرب قاعدة جوية تستخدمها القوات الأميركية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:40

رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى انتخابات مبكرة في 29 تشرين الثاني

LBCI
أخبار دولية
03:24

مصدران لرويترز: قوات الحكومة اليمنية تهاجم مواقع الحوثيين قرب باب المندب

LBCI
أخبار دولية
02:58

قراصنة يحصلون على بيانات شخصية لـ8,8 ملايين شخص في الدنمارك

LBCI
أخبار دولية
02:26

رئيسة وزراء اليابان تعتبر الصين "جارا مهما" داعية إلى علاقة مستقرة معها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-09-13

طقس حار يسيطر على لبنان...

LBCI
أخبار دولية
2026-03-29

ماكرون يدين منع الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين من دخول كنيسة القيامة

LBCI
أخبار دولية
2026-07-20

وكالة بحرية بريطانية تعلن إصابة سفينة قبالة سواحل الإمارات

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-18

دريان في رسالة الفطر: المطلوب دعم قرار الدولة في السلم والحرب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:46

للمرّة الاولى Beirut Marathon بتجربة مختلفة... POINTZERO أكثر من مجرد سباق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في الذكرى الشهرية لـ4 آب... أهالي الضحايا يجددون المطالبة بكشف الحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نقابة المهندسين تحيي يوبيلها الماسي باحتفال جامع

LBCI
أمن وقضاء
13:33

عقودٌ من الحلول "المؤقّتة"… سرار العكارية في قلب أزمة النفايات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

طريق القرعون-مشغرة في الـRed Zone اليوم لكنه يستعدُّ للحياة

LBCI
أخبار دولية
13:20

باب المندب يشعل جبهة اليمن من جديد

LBCI
أخبار دولية
13:17

قبيل الانتخابات... نتنياهو يعلن تعزيز القدرات البحرية الإسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
13:05

حادثة فلاي دبي بين تحقيقٍ يجمع الأدلّة وسخرية تجمع المشاهدات

LBCI
أخبار دولية
13:03

حادثة فلاي دبي تكشف ثغرات أمنية إسرائيلية في مراقبة طواقم الطائرات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
07:45

طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

طريق القرعون-مشغرة في الـRed Zone اليوم لكنه يستعدُّ للحياة

LBCI
فنّ
12:58

صحافي يفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب... هل ترتبط بشاب يبلغ 22 عامًا؟ (فيديو)

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 5-10-2026

LBCI
أمن وقضاء
15:52

العثور على جثة مسن في أحد فنادق جونية

LBCI
أخبار دولية
15:44

خمس هزات أرضية خفيفة في جنوب تركيا ولا أضرار أو إصابات

LBCI
آخر الأخبار
16:39

وول ستريت جورنال عن البنتاغون: القاذفات الأميركية مستعدة لتنفيذ الضربات العالمية انطلاقا من الأراضي الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
08:24

وزير العمل حث من تنزانيا المغتربين على المساهمة في اعادة الاعمار ونمو الاقتصاد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More