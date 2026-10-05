الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة جوية بريطانية

أكد البنتاغون، تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز "بي-1" من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث تسببت حادثة غامضة بعمليات إجلاء للمناطق المحيطة بالقاعدة.



وقال بيان صادر عن مسؤول في البنتاغون: "بإمكاننا الآن التأكيد أن جميع القاذفات الأميركية التي كانت منتشرة في قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، قد أعيد نشرها إلى قواعدها الأم في الولايات المتحدة".



وأشار البيان إلى أن متطلبات أمنية "حالت دون تأكيدنا لتحركات أصولنا وقواتنا في الوقت الفعلي".



وكانت الشرطة قد استُدعيت إلى القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنكلترا الأحد الماضي بعد أن أبلغ مزارع محلي عن ثلاث شاحنات صغيرة تسد الطريق ونشاط مريب لمجموعة من الرجال في الموقع.