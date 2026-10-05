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الجيش الإثيوبي يسيطر على عاصمة تيغراي ودول الجوار تدعو إلى حل سلمي
أخبار دولية
2026-10-05 | 00:17
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الجيش الإثيوبي يسيطر على عاصمة تيغراي ودول الجوار تدعو إلى حل سلمي
سيطرت القوات الفدرالية الإثيوبية على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منه، فيما دعت أربع دول مجاورة خلال قمة في مصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بـ"الحلول السياسية والسلمية".
ودخلت القوات الفدرالية ميكيلي السبت دون قتال، بعد انسحاب سلطات المتمردين ومقاتليها. وآزرت الجيش "قوة السلام في تيغراي"، وهي ميليشيا محلية مشكلة من منشقين عن جبهة تحرير تيغراي المتمردة باتوا يوالون سلطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد.
وعادت الأحد خدمات الاتصالات التي كانت مقطوعة تقريبا منذ تجدد القتال في 23 أيلول/سبتمبر بين القوات الفدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تتولى إدارة الإقليم.
في الأثناء، دعت مصر وإريتريا والصومال والسودان، وهي دول مجاورة لإثيوبيا ولها خلافات معها، خلال قمة في مدينة العلمين المصرية، إلى تسوية النزاعات الإقليمية بـ"الحلول السياسية والسلمية"، وفق ما جاء في إعلان مشترك.
وشدد المشاركون في القمة في الإعلان الذي نشرته الرئاسة المصرية على "احترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة، إعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات".
ودعا إلى القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشارك فيها رئيسا إريتريا أسياس أفورقي والصومال حسن شیخ محمود، إضافة الى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
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