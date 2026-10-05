الجيش الإسرائيلي: قتلنا "مشتبها به" حاول التسلل إلى موقع عسكري في جنوب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين، أنه قتل "مشتبها به" حاول التسلسل إلى موثع عسكري داخل المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب سوريا.



وأفاد الجيش في بيان بأنه "قبل قليل، رصد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي مشتبها به يحاول التسلل إلى موقع عسكري داخل +المنطقة الأمنية+ في جنوب سوريا".



وأضاف: "بعد عملية تحديد سريعة، أطلق الجنود النار باتجاه المشتبه به وقضوا عليه"، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف عناصره.