رئيسة وزراء اليابان تعتبر الصين "جارا مهما" داعية إلى علاقة مستقرة معها

اعتبرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن الصين "جار مهم" متعهدة بإقامة علاقة مستقرة بين الدولتين الخصمتين، في كلمة في السياسة الخارجية ألقتها في البرلمان الإثنين.



وقالت تاكايتشي: "الصين جار مهم وبالرغم من الصعوبات، بنينا علاقة طويلة الأمد على مر السنوات ... سنعمل على ضمان التواصل بشأن التحديات المشتركة، وتشجيع الحوار للحفاظ على مصالحنا الوطنية، وإقامة علاقة بناءة ومستقرة"