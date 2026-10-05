قراصنة يحصلون على بيانات شخصية لـ8,8 ملايين شخص في الدنمارك

اخترق قراصنة السجل الوطني في الدنمارك وتمكنوا من الوصول إلى بيانات شخصية لملايين الأشخاص، وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الرقمية.وقالت الوزارة، في بيان، إن "إدارة السجل الوطني اكتشفت أن أشخاصا غير مصرح لهم تمكنوا بصورة غير قانونية من الوصول خصوصا إلى الأسماء والعناوين وأرقام الهوية لنحو 8,8 ملايين شخص مسجل"، بينهم أشخاص متوفون أو هاجروا من البلاد.