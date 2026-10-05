مصدران لرويترز: قوات الحكومة اليمنية تهاجم مواقع الحوثيين قرب باب المندب

أفاد مصدران عسكريان بأن قوات الحكومة اليمنية هاجمت اليوم الاثنين مواقع الحوثيين في مديرية ذوباب المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، وذلك بعد يوم من شن الحكومة المعترف بها دوليا حملة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.وقالت ألوية العمالقة الموالية للحكومة إن أولى وحداتها وصلت إلى منطقة باب المندب.