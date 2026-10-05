رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى انتخابات مبكرة في 29 تشرين الثاني

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 تشرين الثاني، بعدما رفض البرلمان الجمعة تدابير عرضتها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن.



وقال رئيس الوزراء الاشتراكي في خطاب ألقاه من قصر مونكلوا "من أجل القيام بالإصلاحات العميقة العالقة التي نحتاج إليها ... علينا حشد طاقاتنا.. والحصول على غالبية أكبر بكثير، تقدّمية، تمكننا من إرضاخ النخب وانتزاع مكتسبات اجتماعية جديدة ومواصلة تغيير إسبانيا".