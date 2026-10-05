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مصدر في قطاع الطاقة لفرانس برس: توقف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بعد هجوم الأحد
أخبار دولية
2026-10-05 | 04:33
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مصدر في قطاع الطاقة لفرانس برس: توقف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بعد هجوم الأحد
أفاد مصدر في قطاع الطاقة وكالة فرانس برس بأن نقل النفط عبر خط أنابيب شرق غرب في السعودية توقف مجددا بعد تعرض المنشأة الاستراتيجية لهجوم جديد الأحد.
وقال المصدر "تعرض خط أنابيب شرق غرب لهجوم جديد أمس. استُهدفت محطة ضخ تقع في خريص، شرق الرياض. لم يسبق استهدافها من قبل. الأضرار جسيمة، وتوقفت عمليات الضخ مجددا".
وكان هذا الشريان الاستراتيجي الذي يسمح للسعودية بنقل نفطها من شرق المملكة إلى البحر الأحمر متجاوزة مضيق هرمز.
أخبار دولية
الطاقة
لفرانس
أنابيب
السعودية
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