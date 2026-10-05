رئيس أرامكو: إعادة ملء مخزونات النفط العالمية ربما تستغرق عامين

رأى أمين الناصر كبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو السعودية خلال مؤتمر (إنرجي إنتليجنس) في لندن أن نقص إمدادات النفط الخام والوقود المكرر ربما يتفاقم، وأن إعادة ملء المخزونات العالمية التي تم اللجوء إليها ربما تستغرق عامين.



وأكد الناصر أنه "إلى أن يُعاد فتح مضيق هرمز بالكامل وتعود الثقة، فإن الواقع القاسي يفرض تزايد الضغوط على طرفي معادلة النفط. وحتى في حال حدوث ذلك، فإن إعادة بناء المخزونات بالتزامن مع تلبية الطلب في آن واحد ربما تستغرق ما يصل لعامين".



وأشار إلى فقدان ما يقرب من ثلاثة مليارات برميل من إمدادات النفط منذ بدء الصراع، في حين تم سحب مليار برميل من المخزونات.



وقال الناصر إن الأمر الذي يفاقم من حدة الضغوط هو أن معظم عمليات السحب من المخزون حتى الآن تمت من المخزونات التجارية، بينما الكميات المتبقية في التخزين والتي تبلغ نحو ستة مليارات برميل "غير متاحة عمليا".



وأضاف: "المنظومة ترزح بالفعل تحت وطأة الضغوط".