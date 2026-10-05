التحالف بقيادة السعودية يعلن مشاركته في الهجوم على الحوثيين عبر ضربات جوية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مشاركته في الهجوم ضد الحوثيين الذي أطلقته الحكومة اليمنية الأحد عبر ضربات جوية شاركت فيها مئة مقاتلة دمّرت مئات الأهداف.



وقال المتحدث باسم التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن تركي المالكي عبر منصة "إكس" نؤمّن الحماية الجوية لمضيق باب المندب، والتعامل مع الأهداف المتحركة مستمر"، مضيفا إنّ "100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية +فجر اليمن+"، مضيفا "دمرنا 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق العملية".



وكان الرئيس اليمني رشاد العليمي أعلن الأحد بدء عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران أخيرا. وبلغ المقاتلون الحوثيون ساحل البحر الأحمر وسيطروا على منطقة مضيق باب المندب، الممر الحيوي لحركة الشحن وناقلات النفط. وأطلقت القوات اليمنية اسم "فجر اليمن" على العملية.