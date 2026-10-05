هيئة بحرية: الحرس الثوري الإيراني هدد ناقلة بالاستهداف خلال عبورها مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة كانت تعبر مضيق هرمز تلقت تحذيرا من الحرس الثوري الإيراني، وطُلب منها العودة أدراجها وإلا تعرضت للاستهداف.



وأوضحت الهيئة أن الناقلة امتثلت للتعليمات، وأشارت إلى أن الواقعة حدثت على بعد 11 ميلا بحريا إلى الشمال من خصب في سلطنة عمان.