القوات الحكومية اليمنية تعلن بدء تنفيذ "هجوم استراتيجي" على صنعاء

أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء "تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء" التي يسيطر عليها الحوثيون، من دون أي توضيح آخر حول وسائل الهجوم أو تفاصيله.وجاء الإعلان على لسان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية اللواء الركن ماجد عبدالله النزيلي.وتحدّث الإعلام الحوثي عن "عدوان سعودي على صنعاء".