مقتل طالبة وإصابة اثنتين أُخريين في غارتين سعوديتين في محافظة صنعاء وفق الإعلام الحوثي

أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين مقتل طالبة وإصابة اثنتين أُخريين بغارتين سعوديتين في محافظة صنعاء، بعدما أعلنت الحكومة اليمنية بدء تنفيذ "عملية هجوم استراتيجي على صنعاء".



وأفادت المسيرة بأن الغارتين استهدفتا منطقة بيت اللهيدة في سعوان بمديرية بني حشيش، بعدما كانت أعلنت عن "عدوان سعودي على العاصمة صنعاء". كما أفادت بغارات سعودية على محافظة صعدة.