إيران تعدم رجلين اعتقلا على خلفية احتجاجات كانون الثاني

أعلنت وكالة ميزان الإخبارية التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن طهران أعدمت رجلين اعتقلا على خلفية احتجاجات كانون الثاني في أصفهان، لصلتهما بمقتل أربعة من أفراد الشرطة.



وذكرت ميزان أن علي رضا سباهي وعلي رضا رئيسي حكم عليهما بالإعدام بتهم من بينها "الانتماء إلى جماعة مسلحة متمردة، ومحاربة الله عبر حمل السلاح وإثارة الخوف وانعدام الأمن، والإفساد في الأرض، والتحريض على الحرب والقتل".



وأفادت بأن المحكمة العليا أيدت الحكمين، ونفذ الإعدام صباح اليوم الاثنين.

