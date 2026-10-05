وزارة الداخلية الرومانية: قتيلان إثر غرق سفينة اشتعلت فيها النيران في البحر الأسود

قتل شخصان إثر غرق سفينة اشتعلت فها النيران في البحر الأسود، فيما تم إنقاذ 11 شخصا من أفراد طاقمها، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الرومانية، من دون ذكر سبب الحريق.



وقالت الوزارة في بيان: "في الساعة 11:00 تقريبا، أُبلغ خفر السواحل باندلاع حريق على متن سفينة تجارية تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لرومانيا، على بعد نحو 30 ميلا بحريا جنوب بلدة سفانتو جورجي".