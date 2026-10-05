مسؤول: إصابة مراهق خلال احتجاجات طلابية في فرنسا

أعلن المسؤول المحلي فرانسوا-كزافييه لاوش أن مراهقا يبلغ من العمر 15 عاما فقد يده في مدينة لانس شمال فرنسا خلال احتجاجات على تدهور أوضاع المدارس الفرنسية ونقص الكوادر التعليمية فيها.



وذكرت صحيفة (لا فوا دي نور) الفرنسية أن المراهق فقد يده بعد أن التقط قنبلة صوتية أطلقتها الشرطة.



وقال لاوش إنه تم فتح تحقيق في الواقعة.