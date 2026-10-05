نتنياهو في ذكرى هجوم السابع من أكتوبر: لن يكون هناك حكم لحماس في غزة

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بألّا تحكم حماس قطاع غزة، خلال مشاركته في مراسم لإحياء الذكرى الثالثة لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.



وأعلنت إسرائيل الاثنين يوم حداد ونُكّست الأعلام على المباني الحكومية منذ الساعة 6,29 صباحا (4,29 ت غ)، وهو توقيت بدء الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.



وقال نتنياهو خلال مراسم رسمية في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل في القدس: "لقد حققنا إنجازات هائلة، لكن لا تزال أمامنا مهام، ونعتزم إنجازها".



وأضاف: "لن يكون هناك حكم لحماس في غزة"، متوعدا بمواصلة استهداف كل من شارك في الهجوم أو احتجز رهائن في غزة.



وفي خطابه، تعهّد نتنياهو أيضا بمواصلة ضرب حزب الله من أجل "خلق فرصة للسلام مع دولة يريد معظم شعبها السلام معنا".



كما هاجم نتنياهو القيادة الدينية في إيران. وقال: "لن نسمح لنظام آية الله في طهران بتهديد وجودنا"، معتبرا أن القيادة الإيرانية في أضعف حالاتها منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية.