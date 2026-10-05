روسيا تؤكد أن الوضع "تحت السيطرة" بعد تقارير عن وفاة امرأة بالطاعون

قلل مسؤولون روس من شأن تقارير أفادت بوفاة موظفة في مختبر بسيبيريا جراء إصابتها بالطاعون، مؤكدين أن الوضع تحت السيطرة وأن الفحوص التي أُجريت بعد وفاتها لم تكشف أي أثر للمرض.



وسادت حالة من القلق بعد أن أفادت تقارير نُشرت الجمعة بوفاة داريا شيبيلوفا، البالغة 28 عاما والتي كانت تعمل في معهد لمكافحة الطاعون في منطقة إيركوتسك بسيبيريا، جراء إصابتها بالمرض.



وأفاد موقع "بيبول أوف بايكال" الإخباري نقلا عن مصادر لم يسمها مقربة من الأجهزة الأمنية في المنطقة، بأنها ربما أصيبت بالطاعون الرئوي بسبب كسر أنبوب اختبار.



كما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن احتمال وجود صلة بين وفاتها وحادث وقع داخل المختبر.



لكن حاكم منطقة إيركوتسك إيغور كوبزيف قال الاثنين إن لجنة خاصة من الخبراء أجرت تحقيقا في المنطقة وخلصت إلى أن "سبب الوفاة هو التهاب رئوي مجهول السبب".



وأوضح كوبزيف عبر تلغرام، أن الهيئة الروسية للرقابة على حماية المستهلك والصحة "روسبوتريبنادزور" خلصت بعد إجراء فحوص إلى أنه "لم يُعثر في العينات البيولوجية للشابة على أي كائنات دقيقة مرتبطة بعملها المهني".



وأشار الى أنه لم تُسجل منذ وفاة الشابة "أي حالات جديدة لموظفين في معهد مكافحة الطاعون طلبوا رعاية طبية".



وأكد كوبزيف أن الوضع الصحي والوبائي في إيركوتسك "مستقر"، قائلا: "الوضع لا يزال تحت سيطرتنا وسيطرة الخبراء".



ولدى سؤاله عن الأمر الاثنين، دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين إلى "الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن روسبوتريبنادزور بدلا من (...) الشائعات والتكهنات".

