أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
11
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
11
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روسيا تؤكد أن الوضع "تحت السيطرة" بعد تقارير عن وفاة امرأة بالطاعون
أخبار دولية
2026-10-05 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
روسيا تؤكد أن الوضع "تحت السيطرة" بعد تقارير عن وفاة امرأة بالطاعون
قلل مسؤولون روس من شأن تقارير أفادت بوفاة موظفة في مختبر بسيبيريا جراء إصابتها بالطاعون، مؤكدين أن الوضع تحت السيطرة وأن الفحوص التي أُجريت بعد وفاتها لم تكشف أي أثر للمرض.
وسادت حالة من القلق بعد أن أفادت تقارير نُشرت الجمعة بوفاة داريا شيبيلوفا، البالغة 28 عاما والتي كانت تعمل في معهد لمكافحة الطاعون في منطقة إيركوتسك بسيبيريا، جراء إصابتها بالمرض.
وأفاد موقع "بيبول أوف بايكال" الإخباري نقلا عن مصادر لم يسمها مقربة من الأجهزة الأمنية في المنطقة، بأنها ربما أصيبت بالطاعون الرئوي بسبب كسر أنبوب اختبار.
كما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن احتمال وجود صلة بين وفاتها وحادث وقع داخل المختبر.
لكن حاكم منطقة إيركوتسك إيغور كوبزيف قال الاثنين إن لجنة خاصة من الخبراء أجرت تحقيقا في المنطقة وخلصت إلى أن "سبب الوفاة هو التهاب رئوي مجهول السبب".
وأوضح كوبزيف عبر تلغرام، أن الهيئة الروسية للرقابة على حماية المستهلك والصحة "روسبوتريبنادزور" خلصت بعد إجراء فحوص إلى أنه "لم يُعثر في العينات البيولوجية للشابة على أي كائنات دقيقة مرتبطة بعملها المهني".
وأشار الى أنه لم تُسجل منذ وفاة الشابة "أي حالات جديدة لموظفين في معهد مكافحة الطاعون طلبوا رعاية طبية".
وأكد كوبزيف أن الوضع الصحي والوبائي في إيركوتسك "مستقر"، قائلا: "الوضع لا يزال تحت سيطرتنا وسيطرة الخبراء".
ولدى سؤاله عن الأمر الاثنين، دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين إلى "الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن روسبوتريبنادزور بدلا من (...) الشائعات والتكهنات".
أخبار دولية
روسيا
وفاة
الطاعون
التالي
روبيو: لا تزال لدينا ثقة في أمن جميع قواعدنا
نتنياهو في ذكرى هجوم السابع من أكتوبر: لن يكون هناك حكم لحماس في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-10-03
وفاة شابة بالطاعون تثير القلق في سيبيريا وتضع العشرات في الحجر... هل يعود "الموت الأسود" وما مدى خطورته اليوم؟
صحة وتغذية
2026-10-03
وفاة شابة بالطاعون تثير القلق في سيبيريا وتضع العشرات في الحجر... هل يعود "الموت الأسود" وما مدى خطورته اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-05
بعد الإعلان عن السيطرة على علي الطاهر... تقارير اسرائيلية عن إحتمالات تطور الوضع
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-05
بعد الإعلان عن السيطرة على علي الطاهر... تقارير اسرائيلية عن إحتمالات تطور الوضع
0
أخبار دولية
2026-07-23
غوتيريش: الوضع في الشرق الأوسط "خارج السيطرة"
أخبار دولية
2026-07-23
غوتيريش: الوضع في الشرق الأوسط "خارج السيطرة"
0
أخبار دولية
2026-08-10
وفاة امرأة في حريق غابات هائل في غرب كندا
أخبار دولية
2026-08-10
وفاة امرأة في حريق غابات هائل في غرب كندا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:52
ترامب يقول إنّ سحب القاذفات الأميركية من القاعدة البريطانية جاء إثر "تهديدات"
أخبار دولية
16:52
ترامب يقول إنّ سحب القاذفات الأميركية من القاعدة البريطانية جاء إثر "تهديدات"
0
أخبار دولية
15:19
مصادر حكومية يمنية تؤكد قطع طريق الإمداد الى مدينة المخا الاستراتيجية
أخبار دولية
15:19
مصادر حكومية يمنية تؤكد قطع طريق الإمداد الى مدينة المخا الاستراتيجية
0
أخبار دولية
13:47
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء "التصعيد الحاد" في اليمن
أخبار دولية
13:47
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء "التصعيد الحاد" في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بدر القحطاني للـLBCI عن عملية "فجر اليمن": المعركة ستكون مصيرية وستشهد نهاية الحوثيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بدر القحطاني للـLBCI عن عملية "فجر اليمن": المعركة ستكون مصيرية وستشهد نهاية الحوثيين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-03
نقيب الأطباء من قصر بعبدا: نؤيد أي حلّ سلمي يحفظ أمن لبنان واستقراره
أخبار لبنان
2026-07-03
نقيب الأطباء من قصر بعبدا: نؤيد أي حلّ سلمي يحفظ أمن لبنان واستقراره
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-14
ملفات الحرب تلاحق ابرز جنرالات النظام السوري السابق.. فمن هو اللواء المتقاعد عادل عيسى الذي أوقف في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-14
ملفات الحرب تلاحق ابرز جنرالات النظام السوري السابق.. فمن هو اللواء المتقاعد عادل عيسى الذي أوقف في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-31
لبنان أمام فرصة إماراتية… من تبادل الخبرات الى استرجاع الثقة وفتح الباب أمام الإستثمارات مستقبلاً
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-31
لبنان أمام فرصة إماراتية… من تبادل الخبرات الى استرجاع الثقة وفتح الباب أمام الإستثمارات مستقبلاً
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-19
واشنطن وطهران... تفاوضٌ تحتَ ضغط المهلة ومضيق هرمز
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-19
واشنطن وطهران... تفاوضٌ تحتَ ضغط المهلة ومضيق هرمز
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نجّار ركوة Q2 ابتكار لبناني يحصد ثلاثة تكريمات عالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نجّار ركوة Q2 ابتكار لبناني يحصد ثلاثة تكريمات عالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بدر القحطاني للـLBCI عن عملية "فجر اليمن": المعركة ستكون مصيرية وستشهد نهاية الحوثيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بدر القحطاني للـLBCI عن عملية "فجر اليمن": المعركة ستكون مصيرية وستشهد نهاية الحوثيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
"فجر اليمن"... كيف تسير المعركة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
"فجر اليمن"... كيف تسير المعركة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سائق باص يعتدي على سائق باص آخر في الحمرا لهذا السبب…
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سائق باص يعتدي على سائق باص آخر في الحمرا لهذا السبب…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تصعّد تهديداتها... وجيشها يستعدّ للبقاء فترة طويلة في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تصعّد تهديداتها... وجيشها يستعدّ للبقاء فترة طويلة في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
رئيس الحكومة محور التحركات السياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
رئيس الحكومة محور التحركات السياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سرار لعكار وحدها… ومصير نفايات طرابلس معلّق!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سرار لعكار وحدها… ومصير نفايات طرابلس معلّق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من نيودلهي… هكذا يسعى لبنان إلى حجز موقعه في IMEC
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من نيودلهي… هكذا يسعى لبنان إلى حجز موقعه في IMEC
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
لبنان أمام فرصة IMEC… وهذا ما يمكن أن يتحقق
تقارير نشرة الاخبار
13:12
لبنان أمام فرصة IMEC… وهذا ما يمكن أن يتحقق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:21
الطقس يتقلب مجددا الاثنين والثلاثاء
حال الطقس
02:21
الطقس يتقلب مجددا الاثنين والثلاثاء
2
أمن وقضاء
06:40
أمن الدولة يوقف شخصين للاشتباه بتزوير مستندات مالية دولية ومحاولة احتيال بقيمة ستة ملايين دولار
أمن وقضاء
06:40
أمن الدولة يوقف شخصين للاشتباه بتزوير مستندات مالية دولية ومحاولة احتيال بقيمة ستة ملايين دولار
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 5-10-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 5-10-2026
4
أمن وقضاء
08:26
قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيها بجرم سرقة مبلغ مالي من داخل منزل... هل تعرفون شيئًا عنها؟
أمن وقضاء
08:26
قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيها بجرم سرقة مبلغ مالي من داخل منزل... هل تعرفون شيئًا عنها؟
5
أمن وقضاء
08:34
عمليّات حَقن "بوتوكس وفيلر" من دون ترخيص قانوني ومخالفات أخرى تم ضبطها في صالون للتجميل في كسارة - زحلة
أمن وقضاء
08:34
عمليّات حَقن "بوتوكس وفيلر" من دون ترخيص قانوني ومخالفات أخرى تم ضبطها في صالون للتجميل في كسارة - زحلة
6
آخر الأخبار
16:37
الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة
آخر الأخبار
16:37
الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة
7
أخبار لبنان
11:37
بعد الاعتراض.. مصرف لبنان يلغي قرار تجميد حسابات سمارة قزي
أخبار لبنان
11:37
بعد الاعتراض.. مصرف لبنان يلغي قرار تجميد حسابات سمارة قزي
8
أخبار دولية
12:03
القوات المسلحة اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا
أخبار دولية
12:03
القوات المسلحة اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More