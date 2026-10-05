روبيو: لا تزال لدينا ثقة في أمن جميع قواعدنا

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن لا تزال واثقة من أمن جميع قواعدها، بعد اعتقال خمسة رجال قرب قاعدة جوية بريطانية للاشتباه في تخطيطهم لأعمال إرهابية.



وردا على سؤال بشأن قرار الولايات المتحدة سحب قاذفاتها من طراز بي-1 من القاعدة البريطانية، قال روبيو إن وزارة الدفاع الأميركية تعيد باستمرار توزيع الموارد حيثما تكون هناك حاجة إليها، وإنه لن يربط مباشرة الواقعة التي حدثت الأسبوع الماضي بهذه الخطوة.



وأضاف أن السلطات البريطانية أبدت تعاونا كبيرا في القضية.