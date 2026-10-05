هيئة تابعة للقوات الحوثية: الحوثيون يحذّرون شركات الطيران من أنّ أجواء السعودية "غير آمنة"

حذّر الحوثيون المدعومون من إيران شركات الطيران المدني من أنّ أجواء السعودية "غير آمنة"، متوعدين بهجمات ضد المملكة، مع تصاعد المواجهات بين هذه القوات والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض.



وأصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للقوات الحوثية بيانا نقلته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، وجّه فيه "تحذيرا لكل شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية كونها غير آمنة"، مشيرا الى أن إنذاره هو "حرصا على أمن وسلامة الطيران المدني وحياة الناس".



وأضاف أنّ "أجواء السعودية ستكون مسرحا لعمليات قواتنا المسلحة والجمهورية اليمنية تخلي مسؤوليتها بعد هذا الإعلان".