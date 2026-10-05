زيلينسكي يقول إن مسيّرات روسية ضربت السفينة التي اندلعت فيها النيران في البحر الأسود

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ مسيّرات روسية ضربت السفينة التي اندلعت فيها النيران في البحر الأسود الإثنين، وذلك بعدما أفادت السلطات الرومانية بأنّ شخصين قتلا إثر غرقها وتمّ إنقاذ 11 شخصا من أفراد الطاقم.



وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، "شنّت مسيّرتان روسيّتان هجوما مروّعا على سفينة مدنية كانت تحمل شحنة ذرة في مياه محايدة"، مضيفا أنّ مواطنين أذربيجانيين وهنودا كانوا على متنها.