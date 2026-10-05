ترامب يقول إنّ سحب القاذفات الأميركية من القاعدة البريطانية جاء إثر "تهديدات"

كشف الرئيس دونالد ترامب الإثنين أن "تهديدات" تستهدف القاذفات الأميركية المتمركزة في المملكة المتحدة كانت وراء سحبها من قاعدة فيرفورد في جنوب غرب إنكلترا.



وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "كانت هناك تهديدات، لذا بدلا من تركها عرضة للأعداء... قمنا بنقلها قليلا، لم نبعدها كثيرا".



وتابع "نحن نعرف الأشخاص الذين يقفون وراء التهديد (...) إنهم مرتبطون بإيران".



وأعلنت الولايات المتحدة الأحد أنها سحبت كل قاذفاتها من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بعدما شهدت الشهر الماضي حادثا أمنيا لا يزال غامضا، قاد إلى فتح تحقيق في مكافحة الإرهاب.



في المقابل، أكدت مصادر حكومية بريطانية أن القاعدة آمنة.



واستُدعيت الشرطة إلى القاعدة في جنوب غرب إنكلترا في 27 أيلول بعدما أُبلغت بنشاط "مريب" لمجموعة من الرجال وعدد من الشاحنات الصغيرة.



عقب ذلك أُخلي 85 منزلا قرب القاعدة الجوية التي استخدمتها الولايات المتحدة لشن ضربات على إيران.