الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة

أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن استهدافهم مطار الرياض ومنشأة تابعة لأرامكو على ساحل البحر الأحمر في غرب السعودية.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان نشره على إكس: "نفذت القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات عسكرية نوعية وذلك بعدد كبيرٍ من الصواريخِ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض"، لافتا إلى أنّ "الإصابة كانت دقيقة ومباشرة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه"، وذلك بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في شمال الرياض قرب المطار، بحسب صحافي فرانس برس وسكان.



وأشار سريع إلى أنّ "الثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ (غرب)".