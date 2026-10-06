واشنطن تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع إيران

هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية إذا أجرت أي تعاملات تجارية مع إيران أو قطاعها المصرفي.



وشددت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، على أن "المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء تعاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات، قد تُستهدف في أي وقت ومن دون إشعار مسبق، وعليها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء النشاطات والعلاقات المماثلة".