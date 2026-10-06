الصفدي يؤكد تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.



وأكّد الصفدي خلال الاتصال تضامن الأردن المطلق مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، ووقوفه المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.



وجدّد الصفدي إدانة المملكة الاعتداءت الحوثية على السعودية، ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار الهجمات على المنشآت المدنية والاقتصادية.



كما أكّد الصفدي دعم الأردن للشرعية اليمنية، وضرورة حل الأزمة اليمنية على الأسس التي تضمن استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وحماية وحدته وسيادته ومقدّراته وتلبية طموحات الشعب اليمني، وفق المرجعيات المعتمدة.



وبحث الصفدي والأمير فيصل الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتكريس الأمن والاستقرار الدائمَين، وأكّدا دعم هذه الجهود.



وشدّد الوزيران على عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين، واستمرار التعاون والتنسيق لتعزيز هذه العلاقات وإزاء القضايا الإقليمية.