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فرنسا ستقدم ثلاثة ملايين يورو إضافية لمساعدة اليمن
أخبار دولية
2026-10-06 | 04:30
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فرنسا ستقدم ثلاثة ملايين يورو إضافية لمساعدة اليمن
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ستقدم ثلاثة ملايين يورو إضافية لمساعدة اليمن، في وقت يتفاقم التصعيد بين القوات الحكومية المدعومة من الرياض، والحوثيين المدعومين من إيران.
وقال وزير الخارجية جان-نويل بارو إن "فرنسا لا تنسى أيا من الأزمات الإنسانية العديدة، بل الكثيرة جدا، التي لا تزال تحشد جهودنا في إفريقيا وفي الشرق الأدنى والشرق الأوسط".
وأضاف: "أفكّر خصوصا في اليمن، حيث تسبّب الهجوم الذي يشنّه الحوثيون على مضيق باب المندب في صدمة إنسانية جديدة".
وبذلك، يرتفع إجمالي المساعدات التي تقدمها فرنسا الى اليمن خلال العام 2026 إلى سبعة ملايين يورو.
أخبار دولية
فرنسا
مساعدة
اليمن
جان-نويل بارو
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