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موسكو تتهم كييف باستهداف حافلة في منطقة أوكرانية محتلة بضربة أوقعت ثلاثة قتلى
أخبار دولية
2026-10-06 | 05:32
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موسكو تتهم كييف باستهداف حافلة في منطقة أوكرانية محتلة بضربة أوقعت ثلاثة قتلى
اتهمت موسكو اليوم، كييف باستهداف حافلة صغيرة في منطقة محتلة بجنوب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، وفق سلطات المنطقة المنصّبة من روسيا.
وأعلن الحاكم المحلي الذي عيّنته موسكو يفغيني باليتسكي أن "ثلاثة أشخاص بينهم السائق قُتلوا إثر هجوم موجّه بطائرات مسيّرة معادية على حافلة صغيرة" في منطقة زابوريجيا التي تحتلها القوات الروسية جزئيا.
أخبار دولية
موسكو
كييف
استهداف
حافلة
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