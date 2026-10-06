وزير الطاقة السعودي: 5.8 مليون برميل نفط تمر عبر خط شرق-غرب

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن كمية النفط التي يجري ضخها عبر خط أنابيب شرق-غرب الذي يمتد إلى ينبع، مركز التصدير على البحر الأحمر، وصلت إلى 5.8 مليون برميل بحلول صباح اليوم الثلاثاء.