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وزير الطاقة السعودي: 5.8 مليون برميل نفط تمر عبر خط شرق-غرب
أخبار دولية
2026-10-06 | 05:38
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وزير الطاقة السعودي: 5.8 مليون برميل نفط تمر عبر خط شرق-غرب
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن كمية النفط التي يجري ضخها عبر خط أنابيب شرق-غرب الذي يمتد إلى ينبع، مركز التصدير على البحر الأحمر، وصلت إلى 5.8 مليون برميل بحلول صباح اليوم الثلاثاء.
أخبار دولية
السعودية
عبد العزيز بن سلمان
النفط
خط شرق-غرب
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