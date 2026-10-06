روسيا تحذر ليتوانيا من تداعيات رفع الحظر عن الأسلحة النووية

حذر الكرملين من أن القرار المبدئي الذي اتخذته ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، برفع الحظر الدستوري عن استضافة أسلحة نووية على أراضيها ربما يؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد في المنطقة.



وصوت البرلمان في ليتوانيا اليوم الثلاثاء لصالح رفع الحظر، في الجولة الأولى من جولتي تصويت لازمتين لتبني هذا التغيير.



وردا على سؤال من الصحفيين حول نظرة روسيا إلى هذا التطور، وكذلك إلى الاقتراح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر لبناء قاعدة عسكرية أمريكية في هذا البلد المطل على بحر البلطيق، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "إذا كانت البنية التحتية العسكرية لما تعتبر، في الواقع، الدولة القائدة لحلف شمال الأطلسي (الولايات المتحدة) تقترب من حدودنا، فإن هذا بالطبع لا يمكن أن ينظر إليه إلا على أنه خطوة باتجاه تصعيد التوتر".



وأضاف: "ينطبق الأمر نفسه على نشر أسلحة نووية على أراضي دولة مجاورة. ولن يسهم أي من هذين التطورين في تحقيق الاستقرار في القارة الأوروبية؛ بل على العكس، سيشكلان، للأسف الشديد، تصعيدا كبيرا وجديدا للتوتر".