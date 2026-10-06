روبيو يطالب روسيا بتشارك المعلومات والشفافية بعد تقارير عن وفاة بالطاعون

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن على روسيا أن تتحلى بالشفافية عقب تقارير أفادت بوفاة موظفة مختبر جرّاء إصابتها بالطاعون في سيبيريا، مضيفا أن واشنطن تراقب الوضع "عن كثب شديد".



وصرّح روبيو في في خلال زيارة الى آيسلندا "أعتقد أن من واجب روسيا بطبيعة الحال أن تشارك مزيدا من المعلومات مع العالم"، داعيا إياها الى التحلي بـ"الشفافية"، وذلك في يوم نفت وكالة الصحة العامة في روسيا التقارير التي تفيد باتخاذ تدابير صحية في منطقة إيركوتسك في سيبيريا، بعد وفاة الموظفة في معهد لمكافحة الطاعون.



واعتبر روبيو أن هذه الجزيرة في شمال المحيط الأطلسي تُشكّل "موقعا متقدّما حيوي" للأمن في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.



وقال إن آيسلندا سمحت للقوات الأميركية باستخدام أراضيها ومجالها الجوي ومياهها.



وأضاف: "لقد وفّرت لنا بذلك موقعا متقدما حيويا لمراقبة الأنشطة السرية وردع خصومنا عن دخول أراضيكم السيادية وأراضي حلفائنا المشتركين السيادية".