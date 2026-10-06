الهند تعلن إصابة 12 من طاقم ناقلة تعرضت للاستهداف أثناء عبور هرمز

أعلنت الهند أن 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما أصيبوا في هجوم تعرضت له أثناء عبورها مضيق هرمز الثلاثاء، موضحة أن المصابين يتلقون العلاج في سلطنة عمان.وقالت وزارة الخارجية في نيودلهي في بيان: "ندين الهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم على السفينة التجارية إم تي أون بيس التي ترفع علم بنما... إذ أصيبت بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز".وذكرت الوزارة أن طاقم الناقلة يتألف من 19 فردا، بينهم 17 هنديا، وأن 11 من المصابين يحملون الجنسية الهندية.وأضافت أنه "بمساعدة السلطات العُمانية، تم إجلاء أفراد الطاقم المصابين وهم يتلقون العلاج الطبي في خصب بسلطنة عمان".