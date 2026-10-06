توقيف مشتبه به سابع في الحادثة قرب قاعدة فيرفورد البريطانية

أوقفت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية مشتبها به سابعا في إطار التحقيق في الحادث الذي وقع أواخر أيلول قرب قاعدة فيرفورد العسكرية في جنوب غرب إنكلترا، التي يستخدمها الجيش الأميركي.



وسحبت الولايات المتحدة طائراتها التي كانت متمركزة في الموقع، بسبب "تهديدات" مرتبطة بإيران، بحسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقالت الشرطة البريطانية في بيان إن شابا بريطانيا يبلغ 22 عاما أوقف الثلاثاء في وسط لندن للاشتباه في "الإعداد لأعمال إرهابية". وأُجريت عمليات تفتيش في مسكن بالمنطقة نفسها.



وأوقف خمسة رجال، جميعهم بريطانيون، في موقع الحادث الذي وقع الأحد 27 أيلول.



وأوقف رجل سادس يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية في الأول من تشرين الأول.