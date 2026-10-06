أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف مشتبه به سابع في الحادثة قرب قاعدة فيرفورد البريطانية

أخبار دولية
2026-10-06 | 10:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف مشتبه به سابع في الحادثة قرب قاعدة فيرفورد البريطانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
توقيف مشتبه به سابع في الحادثة قرب قاعدة فيرفورد البريطانية

أوقفت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية مشتبها به سابعا في إطار التحقيق في الحادث الذي وقع أواخر أيلول قرب قاعدة فيرفورد العسكرية في جنوب غرب إنكلترا، التي يستخدمها الجيش الأميركي.
     
وسحبت الولايات المتحدة طائراتها التي كانت متمركزة في الموقع، بسبب "تهديدات" مرتبطة بإيران، بحسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
     
وقالت الشرطة البريطانية في بيان إن شابا بريطانيا يبلغ 22 عاما أوقف الثلاثاء في وسط لندن للاشتباه في "الإعداد لأعمال إرهابية". وأُجريت عمليات تفتيش في مسكن بالمنطقة نفسها.
     
وأوقف خمسة رجال، جميعهم بريطانيون، في موقع الحادث الذي وقع الأحد 27 أيلول. 

وأوقف رجل سادس يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية في الأول من تشرين الأول.

أخبار دولية

مشتبه

الحادثة

قاعدة

فيرفورد

البريطانية

LBCI التالي
ترامب يحمّل الإسلام والهجرة مسؤولية الاحتجاجات الطلابية في فرنسا
منع سناتور ديمقراطي أميركيّ من دخول قاعدة عسكرية أميركية رئيسية في قطر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-27

تكليف شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بالتحقيق في حادثة قرب قاعدة جوية تستخدمها القوات الأميركية

LBCI
أخبار دولية
2026-09-28

الشرطة البريطانية تعلن الافراج بكفالة عن الموقوفين الخمسة في مخطط قاعدة فيرفورد

LBCI
أخبار دولية
2026-09-28

رئيس الحكومة البريطانية يدعو لاجتماع طارئ على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد

LBCI
أخبار دولية
2026-07-27

ثلاثة جرحى في هجوم بالسكين في باريس وتوقيف مشتبه به

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:54

ترامب يحمّل الإسلام والهجرة مسؤولية الاحتجاجات الطلابية في فرنسا

LBCI
آخر الأخبار
10:16

منع سناتور ديمقراطي أميركيّ من دخول قاعدة عسكرية أميركية رئيسية في قطر

LBCI
أخبار دولية
09:41

ماكرون يشرف على اختبار صاروخ قادر على حمل رأس نووية أطلق من غواصة

LBCI
أخبار دولية
09:09

أوكرانيا تبدأ تقنين الكهرباء في كييف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-27

17 قتيلا و15 جريحا بإطلاق نار داخل حانة في جنوب إفريقيا

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-03

وكالة الأنباء القطرية: المتهمون أقروا خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري وتكليفهم بمهام تجسسية وتخريبية

LBCI
اسرار
2026-10-03

أسرار الصحف 3-10-2026

LBCI
خبر عاجل
2026-09-24

سلام خلال لقائه بزشكيان: أولويتنا هي انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها والمضي في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:11

حسين الحاج حسن: مشروع إنهاء المقاومة و"حزب الله" لم يحقق أهدافه

LBCI
أخبار لبنان
07:08

وزير الداخلية زار الرئيس عون: أكّدنا أهمية تعزيز حضور الدولة في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
06:05

الصدي يعلن اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
04:48

معوض من قصر بعبدا: إصرار حزب الله على عدم تسليم سلاحه يدفع ثمنه جميع اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
03:52

خلف مع وفد نيابي من قصر بعبدا: صعوبات جوهرية في تنفيذ القرار 2790 وضرورة الحفاظ على المظلة الأمنية الدولية في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
23:58

الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نجّار ركوة Q2 ابتكار لبناني يحصد ثلاثة تكريمات عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بدر القحطاني للـLBCI عن عملية "فجر اليمن": المعركة ستكون مصيرية وستشهد نهاية الحوثيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

"فجر اليمن"... كيف تسير المعركة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
00:14

البنتاغون: ترامب يوافق على إعدام مطلق النار في قاعدة عسكرية أميركية عام 2009 رميا بالرصاص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سائق باص يعتدي على سائق باص آخر في الحمرا لهذا السبب…

LBCI
اقتصاد
01:32

مصرف لبنان يعيّن نسيب غبريل كبير الاقتصاديين لديه

LBCI
حال الطقس
02:42

طقس رطب واحتمال خفيف لبعض الأمطار

LBCI
آخر الأخبار
16:37

الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 6-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
03:56

إدّعاء جزائي في حقّ مزوّرة مستندات تعود للضمان الاجتماعي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More