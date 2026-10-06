ترامب يحمّل الإسلام والهجرة مسؤولية الاحتجاجات الطلابية في فرنسا

حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الهجرة والإسلام مسؤولية الاحتجاجات الطلابية الحاشدة التي تشهدها فرنسا.وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة. الأمر لا يتعلق بالمدارس، بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيما ذات يوم!".